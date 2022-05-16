Elazığ'da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı - Haberler

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Elazığ'da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da sağanak yağış sonrası ahırları su bastıELAZIĞ Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ahırları su bastı.

Elazığ'da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı

ELAZIĞ Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ahırları su bastı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bunların yanı sıra bazı ahırları su bastı. Bunlardan biride Yazıkonak Beldesinde bulunan Behçet Özer'in ahırı oldu. Özer içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının bir bölümünü dışarı çıkardı. Aile, gece boyunca ahıra dolan suyu dışarıya atmaya çalıştı. Sağanak yağışın etkili olduğunu belirten Özer, "Yoldan gelen tüm su ahırda doldu. Bazı hayvanları bu yağışta dışarı çıkardık. Her tarafa su oldu. Kendi çabamızla dışarı atmaya çalıştık. Gece boyu su atmakla uğraştık" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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