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Elazığ'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Operasyonu

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere Elazığ'a çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirilirken 1 şüpheli ise 'Silah Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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