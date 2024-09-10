Elazığ'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 2 işyerinde yapılan aramada, tabanca ve fişekler bulundu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ