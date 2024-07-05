Elazığ'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 7 Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 'Silah Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere Elazığ'a çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirilirken 1 şüpheli ise 'Silah Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ