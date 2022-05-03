Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde Gülüşkür yol kontrol noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Jandarma ekiplerince araç içerisindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title