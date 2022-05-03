Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde Gülüşkür yol kontrol noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Jandarma ekiplerince araç içerisindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa