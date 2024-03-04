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Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 11 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 116 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş, 92 adet sentetik ecza, 12 parça halinde kokain, bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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