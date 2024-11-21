Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Operasyonu
Elazığ'da jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah ve 30 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 12 adet ruhsatsız silah ve 30 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Yazıkonak Beldesi Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G. ve M.Y.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kılıç ve 30 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ