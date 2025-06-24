Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatız silah ve kesici alet ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada; 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 269 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 410 adet fişek, 104 adet kesici alet, 2 adet elektro şok cihazı, 26 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ