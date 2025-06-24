Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Operasyonu

Elazığ'da Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Operasyonu
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Elazığ'da yapılan polis operasyonunda, bir evde ruhsatsız silahlar ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatız silah ve kesici alet ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada; 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 269 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 410 adet fişek, 104 adet kesici alet, 2 adet elektro şok cihazı, 26 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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