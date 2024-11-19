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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 16 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 16 Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da gerçekleştirilen polis uygulamalarında, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok ruhsatsız silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 16 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 16 şahıs yakalandı. Uygulamada, 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 195 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kesici alet, 1 adet çelik yelek ve 2 adet kelepçe ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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