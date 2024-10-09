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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde A.B.Y. isimli şahsa ait bir işletmede arama yapıldı. Yapılan kontrolde, 1 adet 9 milimetre çapında Crazy Blow marka tam otomatik ruhsatsız tabanca, 1 adet 6.35 milimetre çapında Blow Mini Mod 2003 marka kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında HS-9 marka ruhsatsız tabanca, 231 adet MKE marka 9 milimetre fişek, 33 adet 9 milimetre kurusıkı ses fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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