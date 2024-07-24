Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 23 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 68 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici alet, 118 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ