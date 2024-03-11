Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ