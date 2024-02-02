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Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde silah ticareti yapan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet şarjör, 535 adet tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde silah ticareti yapan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, H.D. isimli şüphelinin Kovancılar ilçesinde bulunan iş yerinde silah ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet şarjör, 535 adet tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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