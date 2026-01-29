Elazığ'da restoranlara silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Elazığ'da iki ayrı restorana düzenlenen silahlı saldırı olayında, 4 şüpheli daha tutuklandı. Olayda toplam tutuklama sayısı 6'ya yükseldi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından, 22.01.2026 tarihinde İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi'nde faaliyet gösteren iki ayrı restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ilk etapta olaya karıştığı tespit edilen 2 çocuk yakalanmış, üzerlerinde olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tabanca ve olayın gerçekleştiği yerde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 çocuk tutuklanmış ayrıca 4 şüpheli şahısla hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Devam eden çalışmalar neticesinde, suça sürüklenen çocukları olayda kullandıkları silahları temin etmek suretiyle suça azmettirdiği tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, nitelikli yağma ve 6136 SKM' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Böylelikle olayın gerçekleştiği tarihten itibaren operasyonun tamamında 6 şüpheli şahıs tutuklanırken 6 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş oldu. - ELAZIĞ