Elazığ'da Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Elazığ'da refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa