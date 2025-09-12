Elazığ'da Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elazığ'da refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ