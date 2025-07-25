Elazığ'da rastgele ateş açan zanlı özel harekat polisince vuruldu

Elazığ'da etrafa rastgele ateş eden ve özel harekat polisini yaralayan şahıs, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar cep kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat da destek olarak gönderildi. İkna çabaları sürdüğü sırada şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, Polis Özel Harekat Komiseri F.P da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaşanan çatışma ve şahsın etkisiz hale getirilmesi cep kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ