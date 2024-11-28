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Elazığ'da Portakal Nefes Borusuna Kaçtı, Müşteri Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Elazığ'da Portakal Nefes Borusuna Kaçtı, Müşteri Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Elazığ'da bir markette yediği portakal nefes borusuna kaçan bir müşteri, market sahibinin Heimlich manevrası ile hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir markette yediği portakal nefes borusuna kaçan şahıs, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Şahıs, "Az kalsın gidiyordum" derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Yazıkonak beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir müşteri sırtına vurması için market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına geldi. Adağa nefes alamadığını gördüğü müşteriye müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, Adağa'nın Heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. Müşterinin yediği portakal parçasının nefes borusuna kaçtığı öğrenildi.

Nefes borusuna portakal parçasın kaçan şahsı "Az kalsın gidiyordum" derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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