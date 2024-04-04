Elazığ'da pompalı tüfekli saldırı: Bir kişi yaralandı

Elazığ'da bir kişi, pompalı tüfekle husumetlisinin iş yerini basarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, husumetlisi olan O.B.'yi iş yerinde pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ