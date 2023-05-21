Elazığ'da pompalı tüfekle kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da arkadaş grubu arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, biri çay ocağında oturan vatandaş olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Vali Enes Yeter Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, taraflardan biri gidip getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti ve ardından kaçtı. Olayda, biri çay ocağında oturan şahıs olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan silahı bulurken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.