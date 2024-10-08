Elazığ'da Pompalı Tüfekle Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Elazığ'da pompalı tüfekle açık alanda ateş eden şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda, 6 Ekimde pompalı tüfek ile açık alanda ateş ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda 4 şüpheli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden, ateşli silah teşhir ettiği tespit edilerek yakalamaları yapıldığı ve haklarında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildiği kaydedildi. - ELAZIĞ