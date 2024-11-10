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Elazığ'da Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Diğer operasyonlarda farklı uyuşturucu maddeler ve silahlar da bulundu. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta dedektör köpek yardımı ile yapılan aramada 1 buçuk kile metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kısmına zulalanmış şekilde 2 parça halinde 1 kg 587,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yine şehir merkezinde yapılan diğer operasyonlarda, 10 parça halinde 46,73 gram esrar maddesi, 10 parça halinde 43,45 gram metamfetamin maddesi, 44 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi. Olaylarda 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 9 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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