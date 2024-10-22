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Elazığ'da Polisten İnsani Güvenlik Operasyonu: 25 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da Polisten İnsani Güvenlik Operasyonu: 25 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Elazığ'da son bir ay içinde düzenlenen polis operasyonlarında 25 ruhsatsız tabanca, 174 fişek, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 17 kartuş ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde yapılan uygulamalarda 25 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 174 adet fişek, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 17 adet kartuş ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 28 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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