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Elazığ'da polis operasyonunda 23 kişi yakalandı

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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ile kasten yaralama suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı ve hırsızlık suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl, 10 yıl 8 ay, 9 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay,15 yıl, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, hırsızlık suçundan 6 yıl 6 ay, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs, Rızaiye ve İzzet Paşa mahallelerinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelisi 1 şahıs olmak üzere yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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