Elazığ'da polis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şahıstan 34,9 gram toz esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilirken, 3 yabancı uyruklu şahıs ilgili birime teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 yıl 1ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 1yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde faaliyet gösteren büfede meydana gelen kasten yaralama olayının faili, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde dinlenme tesisi içerisinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının faili 2 şahıs olmak üzere yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ