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Elazığ'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

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Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı, ele geçirilen ziynet eşyalar ve paralar, polis ekipleri tarafından şahsa teslim edildi.

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı, ele geçirilen ziynet eşyalar ve paralar, polis ekipleri tarafından şahsa teslim edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2024'te nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın kendilerini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak Arıcak ilçesinde bir vatandaşı 21 bin Türk Lirası, bin 900 dolar, bin euro, 1 adet 5'i bir yerde, 4 adet yarım altın, 34 tam altın olmak üzere toplam 750 bin Türk Lirası değerinde dolandırdığı şikayeti alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli şahısların Arıcak ilçesine geldiği araç tespit edildi. Şanlıurfa Hilvan'da 2 şüpheli şahıs ile birlikte dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından Elazığ'a getirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen şahsa, ziynet eşyaları ve parası teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan şahıs, polislere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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