Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Polis Memuruna Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Polis Memuruna Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polise ateş açarak bir polis memurunu yaralayan G.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanan diğer şüpheli Y.K., yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da silahla ateş ederek polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay dün saat 00.05'te Ulukent Mahallesi Sugözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların bulunduğu noktaya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polise doğru ateş edildi. Olayda, 1 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.K. ve Y.K., olayda kullanılan suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren ve polis memurunu yaralayan G.K. tutuklanırken Y.K. ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri... Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.