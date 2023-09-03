Elazığ'da Polis Memuru Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, izinli geldiği memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan silahlı kavgada, hayatını kaybetti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde, komşusu K.D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Eğin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli K.D'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.