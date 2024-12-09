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Elazığ'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Elazığ'da hafif ticari araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AEL 055 plakalı hafif ticari araç ile 23 A 4828 plakalı polis aracı çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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