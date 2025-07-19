Elazığ'da Pikap ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Elazığ'da Pikap ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki pikap ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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