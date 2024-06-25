Elazığ'da Pelte köyünde tek katlı evde yangın çıktı

Elazığ merkeze bağlı Pelte köyünde sacdan yapılan tek katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Pelte köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu sacdan yapılan evde büyük çapta hasar meydana geldi. - ELAZIĞ