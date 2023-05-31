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Elazığ'da patpat motoru devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da patpat motoru devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'ın Baskil ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Şoku (68) torunu ile birlikte patpat motoruna bindi. Şoku'nun iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu araç devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın altında kalan Şoku ve torunu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Şoku, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Baskil Elazığ 3. Sayfa Haberler

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