Elazığ'da Park Halindeki Traktör Alev Aldı

Elazığ'da Park Halindeki Traktör Alev Aldı
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Kovancılar'da park halindeyken alev alan traktör, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar'a bağlı Hoşmat köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce kontrol altına alınan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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