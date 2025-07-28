Elazığ'da Park Halindeki Traktör Alev Aldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar'a bağlı Hoşmat köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce kontrol altına alınan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ