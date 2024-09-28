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Elazığ'da Park Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı

Elazığ'da Park Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı
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Elazığ'da, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da Tofaş marka otomobil, park halindeyken alev topuna döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde İzzetpaşa Muhtarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AEY 420 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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