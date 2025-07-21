Elazığ'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Elazığ'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kurs merkezi çalışanlarının hızlı müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kurs merkezi çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı. Çocuğunu yakındaki kurs merkezine bırakan araç sahibi içeri girdikten kısa süre sonra, otomobilden duman çıkmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden kurs merkezi çalışanları yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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