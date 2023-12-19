Elazığ'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Elazığ'da park halindeki bir otomobil alev aldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden diğer sürücüler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ