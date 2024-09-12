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Elazığ'da park halindeki araca çarpan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da alkollü bir tır sürücüsü, park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Ancak kavşaktan dönerken tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerini terk eden tır, kavşaktan dönerken devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen E.İ. idaresindeki 23 ADR 908 plakalı tır, ilk olarak Sürsürü Mahallesi'nde park halindeki 23 AER 449 plakalı otomobile sürttü. Olay yerini terk eden sürücü, bulvara girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı devirdi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polis

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