Elazığ'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'da alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Alevler tüm aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa