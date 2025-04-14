Elazığ'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Elazığ'da alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Alevler tüm aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ