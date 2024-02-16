Elazığ'da Para Karşılığı Kaçak Göçmen Taşıyan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri ülke içinde bir yerden başka bir yere naklettiği tespit edilen şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik rutin kontrollerde bir araçtaki A.İ. (27) ve M.E.'nin (19) isimli şüphelilerin incelenmesi sonucunda A.E.'nin para karşılığı yabancı uyruklu şahısları Türkiye'de bir yerden başka bir yere naklettiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İllegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ELAZIĞ