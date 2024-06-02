Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Pansiyonda Çıkan Yangında 2 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir pansiyonda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir pansiyonda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı pansiyonun 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dumandan etkilenen 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title