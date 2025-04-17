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Elazığ'da Oyuncak Hırsızlığı: Kadın Kameralara Yakalandı

Elazığ'da Oyuncak Hırsızlığı: Kadın Kameralara Yakalandı
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Elazığ'da bir kadın, iş yeri sahibinin dışarı çıkıp geri girmesiyle birlikte oyuncak çalarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kadın, gider gibi yaptıktan sonra iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri dönüp oyuncak çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kadın oyuncalara bakmaya başladı. İş yeri sahibi yardımcı olmak içi dışarı çıktı. Bir süre oyuncaklara bakarak fiyatlarını soran kadın, bir şey almayarak uzaklaşmaya başladı. Dükkanın yanında telefonuna bakarak oyalanan kadın, iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri döndü ve tezgahtan oyuncağı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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