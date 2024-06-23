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Elazığ'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, tıra çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 LP 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından seyir halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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