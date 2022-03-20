Elazığ'da otomobilin sepetli motosiklete çarpma anı kamerada

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde seyir eden otomobil, ara sokaktan ana caddeye dönmek isteyen sepetli motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ