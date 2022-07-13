Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA - 3. Sayfa
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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İ.S.Y. idaresindeki 23 ACF 808 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musap Bayır'a (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Bayır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Suat Öztürk - 3. Sayfa