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Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Gül'e (43) F.A.T. idaresindeki 23 AT 708 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Diyarbakır Otomobil Jandarma 3-sayfa Güncel Polis

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