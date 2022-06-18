Elazığ'da otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı Elazığ'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. Elazığ'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.T. idaresindeki 44 ACC 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.G.'ye çarptı. Kazada öğrenci olduğu öğrenilen M.G. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ'da otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.