- Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 51 AAD 856 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Z.A.'ya çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.