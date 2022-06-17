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Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan 12 yaşındaki çocuk, yaşam savaşını kaybetti.

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan 12 yaşındaki çocuk, yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 5 Haziran 2022 tarihinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 23 HS 303 plakalı otomobil önce elinde çilek kasası ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özkan'a (12), ardından park halindeki 23 AAK 400 plakalı otomobile çarptı. Özkan, kazada ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

12 gündür hastanede tedavi altında bulunan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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