Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 44 ADP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydanda bulunan ağaca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ