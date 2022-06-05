Önce yayaya, ardından otomobile çarptı - Haberler

Önce yayaya, ardından otomobile çarptı Önce yayaya, ardından otomobile çarptı Elazığ'da bir otomobil önce karşıya geçmeye çalışan yayaya ardından ise park halindeki otomobile çarptı. Önce yayaya, ardından otomobile çarptı ELAZIĞ - Elazığ'da bir otomobil önce karşıya geçmeye çalışan yayaya ardından ise park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Olay, Elazığ-Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 23 HS 303 plakalı otomobil elinde çilek kasası ile karşıya geçmeye çalışan R.Ö.'ye ardından park halindeki 23 AAK 400 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaya R.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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