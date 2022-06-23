Elazığ'da otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 ABU 556 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Aracın çarptığı biri çocuk 3 yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

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